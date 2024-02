È morto Battman, il cane-eroe. Tante missioni antidroga e un premio alla "carriera"

Se n’è andato nelle scorse ore, a seguito di una malattia inguaribile, dopo otto anni spesi a supporto delle forze dell’ordine. È scomparso così Battman, il pastore tedesco in forza al Nucleo cinofili carabinieri di Firenze che in quasi un decennio di vita ha fornito un supporto indispensabile ai militari dell’Arma nella ricerca (e nell’individuazione) di sostanze stupefacenti. Il cane, nato nel 2015 e in servizio dal 2016 ai primi mesi di quest’anno, avrebbe dovuto seguire al raggiungimento della "pensione" il proprio addestratore: sarebbe stato adottato, come da prassi. Un’adozione che non si è tuttavia concretizzata, a causa della dipartita di un animale che anche nell’Empolese si era messo in mostra ed aveva ottenuto una certa fama alla luce del suo fiuto.

Nel marzo del 2018, a Fucecchio, consentì l’arresto di una persona per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: Battman aveva infatti fiutato la presenza di oltre sei chili di hashish e di 28 grammi di marijuana. Fu solo una delle imprese che lo hanno visto protagonista e che lo hanno portato ad assere particolarmente apprezzato: sempre sei anni fa, in occasione dell’evento cinofilo denominato “Vita da cani“ e svoltosi al Parco dell’Ambrogiana alla Villa Medicea di Montelupo, Battman fu premiato dalla Pro Loco di Montelupo (con il patrocinio del Comune) "in considerazione della meritevole condotta posta in essere nel servizio istituzionale". Ma in generale, in nove anni di attività su tutto il territorio di Firenze e Città Metropolitana, ha fatto sì che venissero arrestati 126 soggetti, rinvenendo 750 chili di hashish, 24 di marijuana ed altrettanti di cocaina. Per un servizio che difficilmente sarà dimenticato.