È martedì! Finalmente disegni, pennelli e tempere

Finalmente è martedì: il giorno che tutti aspettiamo, abbiamo l’ora di arte. La materia arte fu inizialmente introdotta al liceo classico nel 1923, dal ministro dell’istruzione Giovanni Gentile anche se non era obbligatoria. Sembrava fosse solo una cosa per ragazzi più grandi, poi fu introdotta alle elementari nel 1986, chiamandosi "educazione all’immagine", ed infine come materia di studio "arte e immagine" nel 2003 con la riforma Moratti. Noi siamo sempre entusiasti di provare delle nuove tecniche di disegno e conoscere nuovi artisti. Abbiamo sperimentato diverse modalità espressive e ci siamo ispirati partendo da Munch, Klimt, Arcimboldo, Van Gogh, Leonardo da Vinci, Picasso. Durante un percorso artistico effettuato nella classe terza Primaria abbiamo incontrato anche altri artisti: Mondrian, con le sue strade di New York reinterpretate da linee perpendicolari e parallele, Kandinskj con le sue linee astratte e la montagna legata ai suoi ricordi, Mirò e i suoi gatti nascosti fra le linee curve e Pollock, il nostro preferito perché ci siamo divertiti a schizzare da tutte le parti la tempera con il pennello. Le nostre magliette erano tinte di tutti i colori e la sensazione di avere le mani sporche e appiccicose ci rendeva felici. Con queste esperienze abbiamo compreso che l’arte è un mondo senza limiti, dove ognuno è libero di fare le proprie scelte e dove non esiste il giudizio. Il nostro motto è "Nell’arte non si sbaglia mai!".