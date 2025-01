E’ Manuela Mussetti la coordinatrice di FdI

Manuela Mussetti è stata eletta coordinatrice di Fratelli d’Italia per il territorio di Vinci. Questo l’esito del congresso del partito tenutosi due giorni fa al circolo "Il Gabbiano" di Spicchio, alla presenza, fra gli altri, degli altri consiglieri comunali Egidio Varrecchia, Andrea Parri e Alessandro Scipioni e del consigliere di centrodestra di Montelupo, Federico Pavese. "Abbiamo costruito un bel gruppo di persone ed è mia intenzione creare a stretto giro un direttivo di persone operative per il grande lavoro che ci aspetta – ha commentato Mussetti, indicando i prossimi obiettivi - Fratelli d’Italia deve andare oltre il proprio consenso tradizionale ed aprire le porte a tutte quelle energie innovative che la gestione del Partito Democratico sta tenendo ai margini in una città come Vinci. Dobbiamo riprendere il programma elettorale con tre parole chiave per il bene della comunità come sicurezza, sviluppo e turismo".