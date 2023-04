E il piano di restyling si è arenato

Il principio di incendio divampato nel controsoffitto degli spogliatoi del Castellani riaccende i riflettori sulle condizioni dello stadio. La tribuna risale agli anni ’60 ed è stata oggetto di numerosi interventi di restyling a cura e a spese dell’Empoli Fc, che ha in gestione l’impianto. E però l’obiettivo del club è riuscire a mettere mano alla struttura per portare avanti il maxi progetto di riqualificazione che il presidente Corsi sogna da anni. Il massimo dirigente azzurro attende la comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate sul valore effettivo dell’immobile, che il Comune ha inserito nel piano delle alienazioni. A differenza di quanto fatto a Firenze, dove lo stadio sarà ristrutturato con fondi del Pnrr, qui l’amministrazione intende ‘vendere’ l’impianto al privato per finanziare il cosiddetto Masterplan per lo sport e mettere mano alla ristrutturazione o al rifacimento di altri impianti. Il presidente Corsi ha però dichiarato ultimamente di essere alla ricerca di un partner con il quale riuscire a portare in fondo un progetto i cui costi sono inevitabilmente lievitati, e al quale bisogna aggiungere anche l’acquisto del Castellani. La volontà è quella di procedere a una ristrutturazione ‘a pezzi’, stile Bergamo.