Duecento scout a Coeli Aula Un patto d’amicizia senza fine

Oltre duecento scout insieme alle famiglie. I ragazzi, guidati dai loro capi, hanno coinvolto i genitori in un gioco che ha fatto scoprire agli adulti le tecniche educative dello scoutismo. Altri si sono dati da fare in cucina per mettere a tavola ben trecentocinquanta persone. Altri ancora si sono accomodati fra gli olivi per un pic nic in amicizia. E’ stata una vera e propria reunion quella organizzata per festeggiare la conclusione delle attività dell’anno scoutistico. Come da tradizione, la giornata si è svolta nella pieve di Santa Maria a Coeli Aula, luogo di ospitalità semplice e aperta, ristrutturato e trasformato in un importante punti di ritrovo per le famiglie. Qui i ragazzi si sono dati appuntamento per celebrare il centesimo anno di vita dello scoutismo a Empoli. Protagonisti tutti e tre i gruppi cittadini - Empoli 1, Empoli 2 ed Empoli 3 presenti e vogliosi di mettersi in gioco. La giornata è stata aperta dalla Santa Messa, celebrata dal padre scolopio Sesto Pieroni, che tutti a Empoli conoscono come prete, insegnante, educatore e, naturalmente, come rifondatore dell’esperienza scout.

Esperienza che a Empoli ad oggi ha contato circa 3mila presenze. Nel pomeriggio, invece, è stata presentata l’attività del Masci (movimento adulti scout cattolici italiani) che raccoglie i vecchi scout desiderosi di continuare a donare il proprio tempo al volontariato, come ad esempio il servizio alla mensa dei poveri (sono i genitori degli scout a garantire il turno del pranzo festivo alla Madonnina del Grappa). In duecentocinquanta, in uniforme, hanno bordato il piazzale di blu e d’azzurro per il rinnovo della promessa scout. Ma i festeggiamenti non finiscono qui. Il rito d’iniziazione degli scout che normalmente avviene in luoghi suggestivi e appartati, verrà svolto questa volta da tutti i gruppi insieme il prossimo 22 ottobre in piazza della Vittoria. A conclusione, la Santa Messa in Collegiata. Il ciclo di iniziative per il centenario si concluderà il 18 novembre con il convegno sul tema "Educare alle relazioni", nel corso del quale Paola Dal Toso presenterà il libro "Scout a Empoli. Cent’anni di esperienze (1923-2023)". Un’ opera a cura di Marco Frati e Paola Sani, per ripercorrere e condividere tutta la storia degli scout in città.

Y.C.