"Ducati Corse e Var Group: una partnership digitale di successo per le prossime tre stagioni" La collaborazione tra Ducati Corse e Var Group si rafforza, con quest'ultima confermata come digital partner fino al 2026. Var Group supporterà il Ducati Lenovo Team sui circuiti nazionali e internazionali, con il proprio logo sulla moto e progetti di digitalizzazione avanzati. La partnership è vista come strategica da entrambe le parti.