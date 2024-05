Droga nascosta sull’albero. La scoperta dell’agente

Doveva essere una tranquilla passeggiata con il proprio cane come tante altre e invece si è trasformata in un’attività di indagine. È successo nei giorni scorsi nella periferia di Empoli. Il protagonista è un agente della polizia di stato che in quel momento era libero dal servizio. Domenica mattina infatti il poliziotto, mentre portava a spasso il cane, ha scoperto due etti di cocaina nascosti sopra un albero. Un ritrovamento del tutto inaspettato per l’agente che mai si sarebbe immaginato di togliere, in un colpo solo, dalla strada ben 225 grammi di cocaina.

Il poliziotto, che lavora al commissariato di Empoli, stava passeggiando quando la sua attenzione è stata catturata da un paio di calzini di spugna nascosti, ma non così bene, in mezzo ai rami di un albero. Insospettito, l’uomo in divisa ha voluto vederci chiaro e un istante dopo, dagli indumenti, sono saltati fuori due barattoli di metallo pieni di un’inequivocabile, per chi naturalmente è del mestiere, sostanza granulosa bianca. Si trattava proprio di cocaina (circostanza successivamente confermata dalle analisi della polizia scientifica empolese) che sul mercato illecito degli stupefacenti avrebbe potuto fruttare una cifra importante intorno ai 20.000 euro.

Data immediatamente notizia dell’accaduto alla centrale operativa del commissariato di Empoli, la polizia di stato ha organizzato una serie di servizi per scongiurare l’ipotesi che qualcuno potesse andare a riprendersi il piccolo tesoretto in polvere bianca lasciato sull’albero forse per andarlo a recuperare proprio in un secondo momento. Le verifiche hanno dato tuttavia al momento esito negativo e la droga, insieme a barattoli e calzini, è stata sequestrata, pronta per essere incenerita. Si tratta di risultato molto importante arrivato in modo casuale, anche se ovviamente al poliziotto libero dal servizio vanno riconosciuti grandi meriti per aver notato i due calzini che erano sull’albero e aver capito che potevano contenere sostanze stupefacenti.