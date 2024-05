Certaldo (Firenze), 9 maggio 2024 – I carabinieri della stazione di Cetaldo, in seguito ad alcuni accertamenti, hanno perquisito la casa di uomo. Qui hanno trovato 400 grammi di marijuana, confezionata in buste termosaldate, 100 grammi di hashish, 15 piante di cannabis e materiale vario per il confezionamento e taglio. L’uomo, un 48enne del posto, è stato denunciato.