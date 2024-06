Doppio binario, contrasto a infiltrazioni mafiose Firmato protocollo di legalità per potenziamento linea Empoli-Siena, per contrastare infiltrazioni criminalità organizzata negli appalti pubblici. Prefetture, Rfi e sindacati uniti per vigilare sul rispetto della legalità e prevenire interferenze illecite. Iniziative per proteggere opere pubbliche da infiltrazioni criminali.