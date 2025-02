Dopo We care Empoli. Un dono da 15mila euro per sostenere i progetti di “Fiori di vetro“

Una piazza gremita e 700 cuori uniti da un nobile scopo: sostenere “Fiori di Vetro“, organizzazione di volontariato per l’autismo di Empoli. E’ stato consegnato ieri dalla Misericordia l’assegno di 15mila euro, somma ricavata dall’evento di beneficienza "We Care Empoli edizione 2024", organizzato dall’Arciconfraternita di via Cavour a sostegno delle famiglie dei ragazzi affetti dal disturbo dello spettro autistico. La manifestazione si è tenuta lo scorso 16 settembre in piazza Farinata degli Uberti. Una serata straordinaria, (main sponsor Banca di Cambiano e Fondazione SeSa) che ha visto la partecipazione di oltre 40 aziende, imprenditori del territorio e cittadini, determinati a dare un contributo a “Fiori di Vetro“, fondata nel 2014. Ad oggi sono 8 gli adulti e 30 i bambini di tutto l’Empolese Valdelsa seguiti dall’associazione, che ora, grazie al cuore grande degli empolesi, potrà prendersi una boccata d’ossigeno.

"Sono numeri che fanno impressione, il fenomeno è in crescita - ha fatto presente Alessandro Artini, presidente di “Fiori di Vetro“ - Si riscontra una diagnosi ogni 80 bambini circa. L’incidenza è notevole su una cittadina di 50mila abitanti come Empoli. Grazie alla Misericordia per l’impegno e per la cifra significativa. I fondi raccolti saranno destinati a sostenere le famiglie e a coinvolgere i ragazzi con autismo in attività che stimolano la loro autonomia. Abbiamo in programma uscite nei fine settimana per favorire la socializzazione e nuove esperienze. Inoltre, continueremo a sostenere il progetto pulmino, che garantisce il trasporto verso il centro di Montelupo Fiorentino, dove i nostri ragazzi svolgono molte delle attività. Empoli ha risposto in maniera compatta a questa chiamata d’aiuto, andando ben oltre le nostre aspettative. Parliamo di una situazione di fragilità spesso grave. E’ fondamentale non sentirsi soli, specialmente nei primi anni dalla diagnosi. Nel precipizio, sapere che ci sono associazioni pronte a sostenere non solo i bambini ma anche le famiglie, è cruciale. Altrimenti ci si perde, ci si disorienta tra percorsi spesso illusori". "Fiori di Vetro è una stella polare a cui guardare nel buio della disperazione - ha confermato il Governatore della Misericordia, Francesco Pagliai - Con gioia abbiamo consegnato la somma raccolta pensando già all’edizione 2025. Tenteremo di replicarne il successo. La piazza è un’occasione per misurare i bisogni del territorio".

Ora però, bisogna spingere sull’acceleratore per il Campus Autismo. "Le necessità sono numerose e il tanto atteso centro dell’Asl in via del Terrafino tarda ad arrivare, nonostante il progetto sia definitivo e il permesso a costruire sia già stato concesso dal Comune" ha dichiarato Artini. Si aspetta, dunque, la data che segnerà la posa della prima pietra su un ettaro di terreno donato dalla famiglia Artini. Siamo in stand by per quanto riguarda la gara di appalto che avrebbe giù dovuto svolgersi e per la quale Asl Toscana Centro sarebbe pronta già da tre mesi. Prima dell’affidamento servirebbe un’autorizzazione ministeriale a sbloccare i fondi. Un tecnicismo che sta facendo perdere tempo prezioso.

Ylenia Cecchetti