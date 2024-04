Dopo il caffè, il cazzotto . Colpito e ferito un 66enne

EMPOLI

Di sicuro c’è che un uomo di 66 anni, ieri intorno alle 11.30, è stato portato in pronto soccorso in codice giallo con una ferita al volto e a causargliela è stato un pugno ricevuto da un’altra persona. Il resto è tutto da ricostruire. È successo a Pontorme davanti al circolo della frazione e sul posto è intervenuta anche la polizia. A quanto appreso il presunto aggressore sarebbe entrato nel locale per un caffè. Una volta consumato, uscendo, avrebbe incontrato il 66enne che non sembra conoscesse. Tra i due è nato un diverbio sfociato in una violenta reazione. L’uomo, che la vittima avrebbe descritto come non alto, calvo e con accento dell’Est, avrebbe sferrato il cazzotto. Il 66enne indossava degli occhiali da sole che in parte lo avrebbero protetto. La vittima è rimasta lucida, mentre l’aggressore si sarebbe poi allontanato in auto.