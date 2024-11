Dopo gli ultimi furti: "Qui regna l’insicurezza"

"Noi non pretendevamo una Fucecchio straordinaria come aveva promesso, ma ci accontenteremmo di una Fucecchio migliore di quella che abbiamo vissuto in queste ultime legislature dove l’aspetto sicurezza e degrado è andato sempre più peggiorando, ne sono dimostrazione i fatti di cronaca e i continui abbandoni che quotidianamente avvengono sul territorio comunale". Lo scrive Forza Italia esprimendo solidarietà all’Arciconfraternita di Misericordia di Fucecchio vittima di un tentativo di furto con effrazione: "Un episodio – spiega il capogruppo azzurro Simone Testai – che dovrebbe, a nostro avviso, alzare l’asticella della mancanza di sicurezza nella nostra città. Una insicurezza che qualcuno comodamente definisce come “percepita” ma che invece, come questo episodio dimostra, è reale". "Ci chiediamo cosa dobbiamo aspettarci ancora prima che chi amministra questa città – conclude – possa prendere coscienza della realtà nella quale i fucecchiesi vivono".