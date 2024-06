Donnini, primo giorno da sindaca. La visita a Massarella e la Memoria: "Sono già allo studio della giunta"

Incassata la vittoria, gli occhi sono puntati sulla giunta. Che scelte farà Emma Donnini? La nuova sindaca resta abbottonata: "Le valutazioni sono già in corso – ammette – per formare la squadra giusta con tutte le professionalità che occorrono". Ci saranno, da quanto abbiamo appreso, riconferme. Ma ci saranno anche nuovi ingressi. I tempi, per ora, non sono stringerti. Donnini è intenzionata a procedere con le nomine entro una decina di giorni per poi convocare per il primo luglio il consiglio comunale. Che potrebbe subire delle variazioni anche in base alle scelte che la sindaca farà per la giunta. Intanto Donnini si è insediata ieri mattina, tra emozione e applausi allo scambio della fascia tricolore nella sala del consiglio comunale dove il suo predecessore Alessio Spinelli, di fronte ai dipendenti del Comune, le ha rivolto un caloroso in bocca al lupo.

La prima uscita da primi cittadino c’è stata ieri. Donnini ha scelto di cominciare da Massarella. Un gesto simbolico. Ma di grande significato compiuto ieri pomeriggio. "Sono andata al Parco della Rimembranza di Massarella per rendere omaggio alle vittime dell’Eccidio del Padule di Fucecchio – spiega –. Credo fortemente nell’impegno che la nostra amministrazione ha dedicato negli ultimi dieci anni al tema della memoria, non solo come conoscenza della storia, ma come pietra angolare della nostra azione quotidiana per affrontare con coraggio le sfide che ci attendono". "Un gesto che ho fortemente voluto – aggiunge – perché in questi anni abbiamo lavorato molto sulla memoria insieme ai giovani. Un impegno che ho portato avanti e che ho inteso rinnovare, proprio ora, che inizio questo percorso alla guida del nostro Comune". Nel momento del passaggio delle consegne con Spinelli, Donnini ha detto: "Sento tutta la responsabilità di questo incarico che assumo oggi. Questa fascia che indosso oggi penso che mi sia stata consegnata da tutto il Comune di Fucecchio forse anche perché i dipendenti mi conoscono da tanti anni". "In questo momento rivesto un ruolo per il quale ho ancora tanto da imparare – ha concluso – ci sarà un lavoro importante che dovrò svolgere sia con la parte politica che con i dipendenti, ma anche con il territorio per il ruolo che Fucecchio riveste, come cerniera tra Cuoio e l’Empolese Valdelsa".

C. B.