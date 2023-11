Donne al centro, spazio al confronto: "Combattiamo violenze e disparità"

Uno spazio delle donne e per le donne, creato per parlare dei loro bisogni, dei successi, dei traguardi, della loro partecipazione alla vita pubblica e privata. Per dibattere sui grandi temi dell’attualità al femminile. Torna la due giorni della kermesse ’Donne al centro’, un fine settimana di eventi durante i quali si alterneranno tavole rotonde, convegni, mostre e spettacoli.

Obiettivo, dare vita a un momento di confronto sui temi dell’occupazione femminile (si parlerà anche dei voucher regionali di conciliazione e mobilità, un aiuto economico per chi cerca lavoro), della sessualità ed educazione all’affettività con un focus doveroso - a maggior ragione dopo il femminicidio di Castelfiorentino - sul tema della violenza di genere. La seconda edizione di ’Donne al centro. Eventi di ogni genere’ si terrà fra il 24 e il 25 novembre all’Agenzia per lo Sviluppo e al palazzo delle Esposizioni. "Puntiamo i riflettori sulla libertà delle donne di autodeterminarsi, di perseguire liberamente le proprie scelte, di partecipare a una società democratica, più giusta e solidale - dichiara Maya Albano, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Empoli - Quali sono le principali sfide di oggi? Combattere la violenza di genere, colmare il divario uomo-donna nel mondo del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici e nei processi decisionali. Per questo la Commissione Pari Opportunità anche quest’anno ha scommesso sulla sinergia tra enti e associazioni che si occupano della valorizzazione della figura femminile, organizzando due giorni di iniziative che vedranno uomini e donne portare un contributo su temi significativi per una più equa partecipazione delle donne alla vita sociale e lavorativa". La mattina del 25 novembre al Palaexpo dalle 9 alle 12, nel corso di un evento di sensibilizzazione rivolto alle scuole, agli studenti delle superiori saranno presentati i servizi del Consultorio di Empoli insieme agli assistenti sociali, alle psicologhe, alle ostetriche e alle ginecologhe. Dal Centro Aiuto donna Lilith, ad Oxfam Italia, da Soroptimist International club Valdarno Inferiore, ad Algea ma anche Cna Impresa donna, Nosotras onlus e Astro onlus. Tante le associazioni che hanno aderito alla due giorni. Ad aprire i lavori il 24 alle 17 in Asev, un convegno aperto ai cittadini. Tornando al 25, sempre al Palazzo delle Esposizioni, alle 17 si parlerà di violenza sulle donne. Alle 19, tutti invitati all’apericena il cui ricavato sarà devoluto a Centro Lilith. Da non perdere la mostra d’arte delle socie di Fidapa Bpw Italy. Il gran finale alle 21, al teatro Il Momento con lo spettacolo ’Terzo piano, Interno Quattro’.

Ylenia Cecchetti