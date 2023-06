Donati trecento euro per l’Emilia Romagna

Un piccolo grande gesto di solidarietà per aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna. È quello che ha compiuto nei giorni scorsi il Partito Democratico di Fucecchio che ha donato la somma di 300 euro alla Protezione civile dell’Emilia Romagna, per far fronte ai danni causati dalla terribile alluvione di maggio. "Abbiamo deciso di dare un nostro contributo per aiutare la popolazione romagnola a rialzarsi dopo questo disastro. Sappiamo che non sarà facile, ma dare una mano è doveroso" afferma Luca Giorgi, segretario del Pd di Fucecchio. Il gesto fa seguito a una serie di azioni di sostegno e solidarietà che associazioni ma anche privati cittadini hanno messo in campo per aiutare i territori alluvionati.