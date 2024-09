Domani il Palio con la Montata: si parte alle 17 con la sfilata

La festa era saltata in seguito all’allerta meteo: a causa dell’innalzamento del livello dell’Arno, l’atteso appuntamento del Palio con la Montata di Limite sull’Arno lunedì scorso era stato cancellato. In base alle previsioni meteorologiche, la data del recupero è stata stabilita per domani.

La sfilata storica invece andrà in scena oggi alle 17; il ritrovo in piazza Piave, il percorso toccherà via Ridolfi, via don Pastacaldi, piazza Valiani, via Matteotti, via Dante per arrivare in piazza Veneto. Dalle 21,30 di domani si daranno battaglia sul Lungarno Trento e Trieste e dei Cantieri a Limite sull’Arno i 4 Rioni con gli equipaggi composti da 8 rematori, il timoniere e il montatore. Non mancherà il consueto mercatino- street food dalle 18.Tutti pronti a sfidarsi a bordo dei tradizionali gozzi marinari ottocenteschi. La regia dell’evento è a cura della Canottieri Limite (la società di canottaggio più antica d’Italia fondata nel 1861) insieme all’amministrazione comunale e alla Pro Loco, col patrocinio della Regione Toscana. Le premiazioni al termine della gara, in piazza Fucini.