Dolcetto o scherzetto?. La festa di Halloween fra mistero e merende dal gusto ’spaventoso’

Dalle merende spaventose alle letture da brivido. Biblioteche, pub, librerie, piazze cittadine e musei sono pronti ad accogliere la festa più dark che ci sia. L’atmosfera spettrale di Halloween investe l’Empolese Valdelsa con tantissime proposte per tutti i gusti e tutte le età.

E’ una vera e propria mappa degli eventi, quella che si snoda nei territorio degli undici Comuni. Molti dei locali empolesi organizzano per stasera una serata a tema con cena e musica; si spazia dal Vinegar American Bar di piazza della Vittoria all’Alchemist Pub, dal circolo Arci di Cortenuova alla Birroteca di via Ridolfi con il suo "Punk-horror show". C’è solo da scegliere dove si vuole trascorrere la notte più tenebrosa dell’anno.

Se a Gambassi Terme è babydance, djset, aperitivo e "dolcetto o scherzetto" a partire dalle 17, alla libreria Blume di Fucecchio la festa si fa più investigativa. A partire dalle 17, infatti, c’è "Il mistero del libraio assassinato", un evento indicato per i ragazzi dai 9 ai 14 anni: durante la merenda, i giovanissimi ospiti della libreria saranno chiamati da una voce misteriosa a risolvere un giallo, trasformandosi in detective per un giorno (l’iscrizione all’attività è obbligatoria, informazioni reperibili sul sito della libreria Blume di Fucecchio).

A proposito di merende, è ’terrificante’ quella che viene proposta al Circolo Mcl di Capraia Fiorentina, condita con ’giochi da paura’ a cominciare dalle 16,30 e fino alle 19 (il costo è di 8 euro a bambino). A Limite sull’Arno invece il Nox & Hop Ludopub lancia l’Halloween party, con tanto di contest dedicato a eleggere il costume più bello. La festa di Halloween è anche in piazza Vittorio Veneto per bambini e ragazzi con l’animazione curata dall’associazione La Valigia Blu e la Casa del Popolo che ha in corso la festa d’autunno e oggi provvede alla parte più squisitamente gastronomica della serata a tema horror.

A Montelupo Fiorentino è un tuffo nella storia infestata con il museo archeologico che si tinge di mistero e organizza attività per i bambini dai 7 agli 11 anni. Un cimitero antico, un corredo da ricomporre, una lanterna per illuminare: tutto pronto per la serata spiritata che prenderà vita alle 17 (il costo è di 6 euro). E sempre nella città della ceramica, i negozianti del Borgo degli Arlecchini dalle 16 organizzano in Corso Garibaldi photo boot e storie di mostri itineranti.

I festeggiamenti si spostano a Castelfiorentino, dove alle 18 personaggi e scene raccapriccianti si impadroniscono del centro storico. L’evento di oggi nel centro torico della città è stato organizzata da Trivia Aps con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino e in collaborazione con numerose associazioni del territorio. Si tratta ormai di un classico nel panorama locale. "Castellofobia", infatti, è una serata a tinte horror con 40 postazioni da scoprire tra truccabimbi e cantastorie, flash mob, giochi, spettacoli e musica a tema. Non mancherà la sezione food che sarà allestita in piazza Gramsci, mentre alle 21 tutti invitati a partecipare all’inedita Escape room all’aperto. E non è tutto. "Montespertoli Horror", eveno che è stato organizzato grazie alla collaborazione fra l’associazione Commercianti e Artigiani e il Comitato Genitori Scuole Montespertoli, animerà dalle 17 alla mezzanotte con una festa a tema gli spazi fra piazza del Popolo, via Roma e piazza Machiavelli. nel centro storico della cittadina valdelsana.