Diventare soccorritore con la Pubblica Assistenza

La Pubblica Assistenza organizza da martedì 14 gennaio un nuovo corso per soccorritori (livello base), che inizierà alle 21.15 nella sede di via Ugo Foscolo 22 a Fucecchio. Le lezioni – di martedì e giovedì – per ottenere la qualifica come soccorritore livello base consentiranno di ottenere l’abilitazione all’utilizzo del Dae, il defibrillatore semiautomatico che spesso e volentieri può fare la differenza fra la vita e la morte in caso di emergenza; e poi imparare a fare il massaggio cardiaco su soggetti adulti e pediatrici (il cosiddetto Bls, l’acronimo che indica le manovre di supporto per le funzionalità vitali, come il massaggio cardiaco). Senza dimenticare la disostruzione negli adulti e nei bambini (la manovra salvavita di Heimlich), il funzionamento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le norme di comportamento in caso di trauma. Per informazioni e iscrizioni 05711601147 oppure [email protected]. La Pubblica Assistenza organizza anche una serata dedicata a un corso di primo soccorso domani sera alle 21.15 nella zona industriale di Bassa nella Palestra Shumukan Asd - scuola di arti marziali.