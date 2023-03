Distretto Asl, cambia il modo di prenotare

Da tempo i cittadini di Montelupo lamentavano criticità nell’organizzazione del servizio di sportello amministrativo, in particolar modo in relazione ai tempi di attesa nell’accesso al servizio. Da lunedì prossimo, si cambia. Il Distretto di Montelupo ha mutato la modalità di prenotazione per le attività di anagrafe sanitaria (l’iscrizione al Ssn e sceltacambio medico o pediatra, domicilio sanitario), dedicando una fascia oraria dalle 8.30 alle 10.30 con uno slot di 12 prestazioni giornaliere. Una decisione aziendale condivisa con l’amministrazione comunale per migliorare il servizio. Le criticità della situazione erano state verificate dai vertici comunali, sindaco Masetti e assessore Fontanelli in testa, e da quelli della direzione amministrativa dell’Asl Toscana Centro, fra cui il direttore Pasquini, il direttore della Sds Empolese Valdelsa Doni e la referente Ciardetti dell’accoglienza e servizi per i cittadini nonché Rallo, incaricato funzione per Cup e Call Center. Il cittadino, da lunedì, potrà prenotare la prestazione "accesso anagrafe sanitaria" telefonando al numero unico aziendale 055 54 54 54 o recandosi di persona ai punti Cup sul territorio. Nei giorni di apertura del Distretto di Montelupo (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle10,40 fino alle 13, il mercoledì anche nella fascia pomeridiana fino alle 18.30) l’attività di sportello prosegue per prenotazioni sanitarie CUP, compreso i prelievi domiciliari, rilascio esenzioni e attivazione tessere sanitarie, con slot ogni 5 minuti.