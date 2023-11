Disposta la disinfestazione intorno alla casa e al luogo di lavoro

I sindaci dei Comuni di Fucecchio e San Miniato hanno disposto un’ordinanza urgente per motivi di sanità pubblica per predisporre una disinfestazione straordinaria nelle aree interessate nel raggio approssimativo di 100 metri dalla residenza e dal luogo di lavoro del soggetto. Ieri notte è stata effettuata la disinfestazione nelle aree identificate e proseguirà nella mattinata di oggi.

Durante le operazioni di disinfestazione vengono raccomandati alcuni accorgimenti: non sostare in prossimità degli operatori che effettuano il trattamento di disinfestazione; tenere chiuse le finestre, di non esporre i panni all’esterno; allontanare gli animali di proprietà presenti nelle aree dell’intervento (tartarughe, vasche pesci, cani, gatti, volatili eccetera) e proteggere i loro ricoveri e suppellettili; allontanare e proteggere i giochi dei bambini; avvertire il personale in caso di aree adibite a orti e indicare la presenza di vasche con pesci o tartarughe.