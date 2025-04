Disabilità e accesso al parco: "Seguire i canali corretti"

Le difficoltà di accesso per i disabili ai giardini pubblici di via Mazzone a San Pierino. Il caso è stato sollevato da Forza Italia. "Il rappresentante di un partito di opposizione ignora che a Fucecchio ci sono, oltre all’assessore alle politiche sociali, due figure terze: il Garante per la disabilità e il Garante dei diritti degli anziani. – si legge nella risposta di Mariano Gasperini, Garante per la disabilità – Entrambi assolviamo in modo imparziale a questo ruolo. Abbiamo una email semplice e il numero di telefono dell’assessore alle politiche sociali per segnalare casi in cui una persona si senta o sia discriminata, o una qualsiasi problematica inerente alla sua condizione. Resta la perplessità circa la mancata segnalazione di ogni criticità attraverso i canali corretti. Su questi temi, occorre cercare di affrontare insieme, così come deve essere, i problemi delle minoranze alle quali i disabili motori appartengono". Anche l’assessore Emiliano Lazzeretti interviene sulla vicenda: "Il rispetto e l’attenzione per le persone che hanno difficoltà, muove la nostra azione amministrativa. Su questi temi chiediamo la collaborazione di tutti. Peraltro, per quanto riguarda i giardini in questione, una rampa di accesso idonea per le persone disabili è presente all’entrata dalla parte del campo da tennis, degli spogliatoi e del bar. Le polemiche sono fuori luogo".