’Diritti o rovesci’ Gag e riflessioni sul mondo in rosa

Il secondo appuntamento della rassegna teatrale “Teatro al Popolo-Teatro fuori dal teatro” di Castelfiorentino, giunto quest’anno alla sua quinta edizione, avrà come protagoniste Katia Beni e Benedetta Giuntini. Dopo il successo di pubblico e di consensi del debutto con Dario Vergassola, lunedì prossimo 17 luglio alle ore 21.30 le due attrici toscane porteranno infatti in scena nello spazio ex Arena lo spettacolo “Diritti o rovesci… ma pari ”. Uno show presentato per la prima volta nell’autunno del 2022, che poi ha fatto il giro d’Italia, riscuotendo sempre un enorme successo. Si tratta di un dialogo esilarante intorno all’universo femminile, in forma di intervista, tra una giornalista “a volte fuori di testa”, interpretata da Benedetta Giuntini e un’attrice comica “a volte intelligente”, portata sul palco da Katia Beni. Vari e attualissimi sono i temi affrontati: dai diritti delle donne alle pari opportunità fino alle esperienze di lavoro e di vita. In una esilarante altalena di gag e monologhi, giocati su incomprensioni e fraintesi, pulsioni sessuali, sconvolgimenti ormonali, il duo Giuntini-Beni riesce a suscitare risate e divertimento aprendo alla riflessione.

I biglietti per lo spettacolo, al costo di dieci euro (ridotto otto euro per i soci Coop) sono acquistabili online, sul sito del teatro www.teatrocastelfiorentino.it oppure presso la biglietteria del teatro del Popolo, sabato dalle ore 9.30 alle 12.30. La rassegna castellana, organizzata dalla Fondazione Teatro del Popolo, si concluderà poi lunedì 24 Luglio con lo spettacolo “Scorrettissimo me” di e con Paolo Rossi. Per qualsiasi informazioni, invece, è possibile contattare il Teatro del Popolo, in piazza Gramsci 80, telefonando al numero 0571 633482 o scrivendo una email all’indirizzo di posta elettronica [email protected]