Direzione nazionale Pd Ci sono Barnini e Melio

L’assemblea nazionale del Pd si è chiusa senza sorprese, eleggendo Elly Schlein ufficialmente prima segretaria del Partito democratico e, su sua indicazione come già annunciato nei giorni scorsi, eleggendo Stefano Bonaccini presidente. Le nomine del vertice sono state salutate con entusiasmo e soddisfazione, ma, soprattutto, sulle note di un leit-motiv che è echeggiato con inisistenza nelle ultime settimane di campagna per le primarie Dem: basta divisioni, torniamo uniti.

Un monito che ha chiuso anche l’intervento via social col quale il sindaco di Empoli, Brenda Barnini, ha commentato la giornata e l’essere stata chiamata a far parte della direzione nazionale del Pd. "Abbiamo perso le ultime elezioni politiche è vero – ha scritto Brenda Barnini sul suo profilo facebook - ma non ci siamo persi. Da qui riparte il Pd più forte e unito di prima, con la sua prima Segretaria donna, Elly Schlein, e un grande Stefano Bonaccini Presidente, che ci dimostra come salvaguardare il pluralismo delle nostre idee con spirito di leale collaborazione". "Ringrazio chi ha proposto il mio nome come componente della direzione nazionale - conclude poi il sindaco - grazie per la stima e la fiducia che mi impegno a ripagare. Porterò con me l’orgoglio di appartenenza al Pd Empoli, che è un vero esempio di comunità, l’esperienza da Sindaca che ogni giorno coniuga visione e concretezza e la voglia di rappresentare dentro al dibattito nazionale quel pluralismo di idee che è la vera forza del Pd. Avanti, insieme".

Un altro esponente del Pd dell’Empolese Valdelsa, il consigliere regionale Jacopo Melio, è entrato a far parte della direzione nazionale. Anche lui ha scelto i social per commentare la nomina."Un’altra bella novità confermata adesso durante l’Assemblea Nazionale del Partito democratico: sono entrato a far parte della Direzione Nazionale! – scrive Melio su LinkedIn - Non posso che ribadire quanto ho dichiarato due settimane fa: questa è un’ulteriore responsabilità che spero di meritare mettendomi al servizio di questa comunità che varca oggi una nuova primavera, ma soprattutto delle cittadine e dei cittadini, a partire da coloro che stanno ritrovando o che devono ritrovare fiducia nel Partito e che, sono certo, si sentiranno presto finalmente “a casa”".

Fran.Ca.