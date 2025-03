Dalle droghe allo smartphone, “come combattere le dipendenze”

Empoli, 28 marzo 2025 – Dipendenze vecchie e nuove. Da cellulare. Come da droghe. Nelle scorse settimane gli istituti comprensivi Est e Ovest sono stati protagonisti di un progetto realizzato in collaborazione con le Farmacie Comunali su queste tematiche attualissime e delicate. Per l’Empoli Ovest è stato realizzato un progetto dell’Asl Centro legato alle dipendenze da smartphone, per l’Empoli Est è stato realizzato un progetto sulle dipendenze da stupefacenti del Ser.D. tenutosi con ragazze e ragazzi delle terze medie delle scuole Vanghetti. Il progetto sulle dipendenze organizzato con il Ser.D è stato quello più toccante. Alla presenza di un medico, uno psicologo, un assistente sociale e un infermiere, gli studenti hanno incontrato alcune persone che sono riuscite a uscire dai tunnel di varie dipendenze, dall’alcol alle droghe fino al gioco d’azzardo.

Alcuni giorni prima degli incontri di ‘educazione sanitaria’, le storie di queste persone venivano consegnate nelle mani degli insegnanti incaricati di seguire il progetto. Loro hanno raccontato queste esperienze alle classi per redigere delle domande che sono state proposte poi ai diretti interessati. Le tre testimonianze hanno fatto breccia nella testa e nel cuore delle classi: il vissuto di queste persone, che hanno combattuto contro i propri demoni interiori, ha catturato l’attenzione. “La dipendenza da sostanze stupefacenti, ma anche quella da alcol e da gioco d’azzardo, danneggia la salute, peggiora la qualità della vita delle giovani generazioni e crea anche problemi di sicurezza urbana – dice l’assessora alla Sicurezza, Valentina Torrini –. Per avere più sicurezza, non basta la repressione o la lotta al degrado, seppur necessaria. Dobbiamo investire in prevenzione e nelle giovani generazioni, dare loro più fiducia e più strumenti. Per questo, fin dal primo giorno in cui mi sono occupata di sicurezza, ho lavorato per portare nelle scuole gli incontri organizzati dal Ser.D, che grazie alla presenza di testimoni, diventano più incisivi, coinvolgenti e appassionanti”.

Ai vari incontri hanno presenziato le assessore Valentina Torrini, Maria Grazia Pasqualetti, Laura Mannucci e il vice sindaco Nedo Mennuti. Le Farmacie Comunali hanno finanziato per quest’anno scolastico anche un progetto orientato al benessere di ragazze e ragazzi, che prevede la conoscenza di alcune piante officinali e la cura di un orto scolastico.