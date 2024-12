Dieci anni con il vescovo Tardelli. Una cerimonia per celebrarli

Giorni importanti, questi ultimi, per le comunità parrocchiali di Capraia e Limite e di Vinci, e non solo perché ci si avvicina al Natale. Il vescovo Fausto Tardelli (nella foto) ha festeggiato i dieci anni dal suo arrivo alla Diocesi di Pistoia, che comprende anche questi territori a sud del crinale del Montalbano. Il suo ingresso è stato ricordato con una celebrazione che si è tenuta nella Cattedrale di San Zeno e alla quale hanno preso parte vari delegati delle parrocchie.

"Dieci anni fa monsignor Fausto Tardelli iniziava il suo ministero pastorale in mezzo a noi – ha ricordato don Cristiano D’Angelo, vicario generale della Diocesi, nel suo saluto al vescovo – In questi dieci anni la Chiesa e il mondo sono cambiati profondamente sotto la spinta di eventi e processi di trasformazione che hanno minato molte delle certezze e delle categorie con cui prima guardavamo la vita, ma che hanno anche aperto sentieri nuovi per il Vangelo e per l’umanità".

"Alcuni di questi nuovi sentieri – ha aggiunto il vicario D’Angelo – sono ben visibili nell’opera pastorale del vescovo Fausto – ha poi annotato – il cui ministero è come racchiuso simbolicamente da due ’eventi’ che aprono e chiudono questo decennio, che sono il Sinodo, con l’assemblea sinodale del 2015 e il Sinodo diocesano del 2023-2024; e il Giubileo, quello straordinario della Misericordia del 2016 e quello ordinario del 2025 che Papa Francesco ha messo sotto il segno della Speranza".

Andrea Ciappi