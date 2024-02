Derby, cresce l’attesa. Assalto viola allo stadio con quattromila tifosi. Scatta l’ordinanza

Da una parte i tifosi della Fiorentina che si preparano per un assalto viola al Castellani, dall’altra i supporter dell’Empoli che vogliono sostenere la squadra azzurra con tutte le energie possibili e sono pronti a rispondere con una grande affluenza. Cresce l’attesa per il derby in programma domani tra Empoli e Fiorentina: non siamo ancora ai numeri da tutto esaurito ma un’ulteriore spinta alla vendita dei biglietti potrebbe arrivare nella giornata di oggi. Per il momento comunque ci si aggira sulle undicimila presenze. Quasi la metà dei tifosi arriverà da Firenze: le ultime stime infatti parlano di almeno quattromila sostenitori viola. Numeri che hanno spinto il Comune di Empoli a prendere specifici provvedimenti. "Alla luce del verbale della riunione del gruppo operativo sicurezza e alla luce della comunicazione ricevuta dal commissariato di polizia, a seguito del tavolo tecnico sull’ordine pubblico, saranno adottati ulteriori provvedimenti di viabilità che consentano di svolgere l’eventuale corteo dei tifosi ospiti provenienti da Firenze con il treno, dalla stazione ferroviaria di Empoli fino allo stadio Castellani, in sicurezza", si legge in una nota diffusa dal Comune nel tardo pomeriggio di ieri.

Dalle 12 alle 13.30 e dalle 17 alle 18.30 di domani scatterà il divieto di sosta per i veicoli in via Roma (entrambi i lati dell’intero tracciato) e tutta via Bisarnella. La possibilità che i tifosi della Fiorentina arrivati alla stazione facciano un corteo verso lo stadio è concreta e allora ecco che in quell’arco di tempo scatterà il divieto di transito in piazza Don Minzoni (dall’intersezione con via San Martino) e poi ancora in via Giovanni da Empoli, via Bardini, via Salvagnoli, lato piazza Gramsci, via Rolando e via Bisarnella. La chiusura alla viabilità nella zona intorno allo stadio è prevista alle 10.30 per consentire l’allestimento delle barriere intorno all’impianto sportivo. In particolare, sarà chiuso l’ingresso al quartiere di Serravalle, all’altezza della rotatoria sulla statale 67, quindi su via Bisarnella/viale Olimpiadi e tutta via della Maratona, la strada che costeggia l’area dello stadio a partire dall’incrocio con via Serravalle a San Martino. L’apertura dei cancelli sarà come sempre circa due ore prima del fischio d’inizio, alle 13. I supporter ospiti, per accedere allo stadio dovranno utilizzare l’uscita della FiPiLi Empoli Est con possibilità di parcheggio nell’area davanti al palazzetto dello sport Aramini. Il deflusso degli sportivi dalla zona stadio è previsto dopo le 17.30.

Il timore è che il trasferimento dei tifosi viola dalla stazione allo stadio possa essere motivo di disordine e insicurezza, per questo motivo l’invito del Comune ai supporter ospiti che arrivano in treno è quello di usare i cinque autobus messi a disposizione per raggiungere il Castellani. Allo stesso tempo preoccupa anche la viabilità. Per una migliore fruizione dell’evento e per uno snellimento del traffico l’invito ai tifosi azzurri è invece quello di recarsi allo stadio in bicicletta o a piedi.