Denny Dami, chi era l'uomo morto in un incidente a Fucecchio

Fucecchio (Firenze), 30 luglio 2022 - Si chiamava Denny Dami l'uomo morto in un incidente a Fucecchio. Aveva 34 anni, originario di Empoli ma residente a Larciano, comune in provincia di Pistoia. Il 34enne è deceduto in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Fucecchio. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, stava viaggiando in sella alla sua moto quando all'improvviso si è scontrato in un incrocio nella località Botteghe con un'auto condotta da un 72enne. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

Denny Dami era un geometra di 34 anni che viveva a Larciano. La sua più grande passione, oltre alle moto, era il calcio a 5. Denny era infatti uno stimatissimo giocatore di calcio a 5. Dopo aver militato per tanti anni nella Vigor Fucecchio, squadra con la quale aveva conquistato la serie C1 nel 2015, Denny era passato poi all'Atletico Fucecchio, dove aveva continuato a coltivare la sua grande passione del Futsal diventandone capitano. La sua ex squadra, la Vigor Fucecchio, lo ricorda come "un ragazzo d'oro, sensibile, di grande umiltà e disponibilità. Aveva scelto Fucecchio come luogo dove mettere radici e vivere".

Tantissimi i messaggi di cordoglio su Facebook. Soprattutto dalle squadre di calcio a 5 nelle quali o contro le quali Denny aveva giocato. L'Atletico Pistoia invia le condoglianze alla famiglia del giovane e a tutto il mondo del Futsal di Fucecchio. Toccante il messaggio sui social della sua squadra, l'Atletico Fucecchio, che ricorda e saluta per l'ultima volta il suo capitano. "Denny un ragazzo encomiabile, un esempio di vita per tutti noi per serietà, correttezza e tanta bontà d’animo, qualità che gli erano valse la carica di giocatore/allenatore. Ci mancherai tanto. Ci mancheranno i tuoi silenzi, e i tuoi interventi con quel vocione che tanto ti caratterizzava, sempre al punto giusto, sempre la cosa giusta, sempre un anticipo corretto. Un amico , un fratello con cui sono state condivise tante battaglie sul campo per ben 10 anni con gran parte del gruppo. Un riferimento nello spogliatoio ma soprattutto fuori nei tanti momenti di vita che abbiamo avuto la fortuna di condividere".