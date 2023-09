Demolizione Ex Montecatini a Castelfiorentino: Pronta a Partire

Un contratto decisamente ’di peso’ quello che è stato firmato ieri nella sede del Comune da aprte del sindaco Alessio Falorni (nella foto) e dei rappresentanti della Emoter Lavori srl di Chieti. Sul tavolo, l’appalto per la demolizione delle strutture della ex Montecatini, la fabbrica dismessa i cui ruderi presidiano il territorio di Castelfiorentino ormai da una cinquantina d’anni. Comprensibile l’entusiasmo con il quale il sindaco Falorni ha salutato, sul suo profilo facebook, questa storica firma.

"Abbiamo appena siglato in Comune – ha scritto ieri il primo cittadino – il contratto con la ditta Emoter Lavori Srl di Chieti, contratto che riguarda i lavori di demolizione degli immobili della ex Montecatini, con la sola esclusione del “paraboloide”, come sapete tutelato dalla Sovrintendenza dei Beni Architettonici". Vista il vincolo e la conseguente impossibilità di demolizione, si era anche pensato di trasformare il ’paraboloide’ in un velodromo, ipotesi presto scartata per gli altissimi costi. E in tema di costi, Falorni ha ricordato che: "I lavori di demolizione sono per un ammontare di 950mila euro circa, e il cantiere sarà installato entro questo mese".

"Al momento della partenza – ha concluso il sindaco nel suo intervento su Facebook – dei lavori di demolizione, faremo un piccolo evento per sancire il momento.

Sono cinquanta anni che lo aspettiamo, mi sembra giusto dare alla cosa la solennità che merita".