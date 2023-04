Empoli, addio “ecomostro”. A Ponte a Elsa aree verdi e parcheggio

Empoli, 17 aprile 2023 – Dopo proteste, progetti, anni di attese e abbandono è finalmente iniziata questa mattina, 17 aprile, la demolizione del primo blocco di palazzi, mai terminati, presenti a Ponte a Elsa, frazione di Empoli (Firenze), comunemente conosciuti come 'Ecomostro’. Ne dà notizia il Comune, spiegando che nei prossimi due mesi saranno attivi dei lavori per lo smantellamento della struttura al posto della quale sorgerà un 'Ecopark', in cui a spazi verdi si alterneranno strutture di servizio per la comunità, tra cui un parcheggio interrato con 48 posti auto.

Le opere hanno un costo di 5,6 milioni di euro, dei quali due sono finanziati con fondi Pnrr. Questa mattina è stata avviata la demolizione del blocco centrale.

“Questo cantiere abbandonato nel cuore di Ponte a Elsa da 25 anni - commenta la sindaca Brenda Barnini - era da un lato il simbolo di un fallimento delle politiche urbanistiche di questa parte di città e dall'altro un enorme disagio, una struttura che dava effettivamente la sensazione ai cittadini di questa frazione di vivere in una periferia. Decidere nel 2019 di destinare una parte di risorse del bilancio per l'acquisto dal fallimento è stata una grande scommessa ma anche un grande rischio”.