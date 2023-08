Delizie gourmet e musica dal vivo a Vinci: Vinci Sound chiude in bellezza

Cala il sipario su Vinci Sound. L’ultimo appuntamento è per stasera con tre ore all’insegna della musica live. Dopo il successo di Calici di Stelle dello scorso 10 agosto (oltre 2.500 le presenze registrate, quasi 1200 i calici distribuiti), la Pro Loco di Vinci continua ad animare le serate del borgo leonardiano con la musica di Vinci Sound. La rassegna si chiude in piazza Guido Masi con tre momenti dedicati agli appassionati delle performance dal vivo. Si comincia con le esibizioni acustiche come appendice e anteprima del concerto serale. Dalle 19 infatti è aperto al pubblico lo spazio gastronomico dello chef Fabrizio Mazzantini che accompagnerà alle 19.30 in via Bonifazio (a due passi da piazza Masi) "Grill & Musica", angolo pensato per assaggiare buon cibo e ascoltare gli Stricnina Acoustic, sul palco. A chiudere la manifestazione alle 22 il concerto dei The Graduate Orchestra. In programma un tributo al live show cult del popolare duo statunitense Simon & Garfunkel del 1981 che si tenne al Central Park di New York. Alla voce e chitarra ci sarà Mario Costanzi accompagnato da Alessandra Fantoni, alla batteria Giacomo Bracci, al sax Piero Paolini, al piano Alberto Piva e al basso Giacomo Rossi. Anche l’edizione 2023 dell’evento è a ingresso libero.