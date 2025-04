Delegazioni del volontariato a Roma per l’anno giubilare

Una delegazione delle associazioni di volontariato di Montespertoli si è recata lo scorso sabato in pellegrinaggio a Roma in Vaticano, per ricevere l’indulgenza plenaria in occasione dell’anno santo indetto da papa Francesco e che è stato inaugurato lo scorso Santo Natale. I pellegrini avrebbero dovuto essere ricevuti dal Santo Padre partecipando dell’udienza giubilare prevista in piazza San Pietro, udienza che è stata annullata tuttavia a causa delle precarie condizioni di salute del pontefice.

I volontari della Pubblica Assistenza Croce d’Oro, i fratelli e le sorelle della Misericordia e donatori Fratres, sono stati ricevuti presso il quartiere della Guardia Svizzera Pontificia dal comandante Christopher Graf e hanno potuto visitare la storica caserma della Guardia Svizzera i cui militari da secoli (dopo la cerimonia di giuramento che ogni anno si ripete nel Cortile di San Damaso nel Palazzo Apostolico il 6 maggio) giurano fedeltà al Papa. A ricordo dell’incontro, i delegati montespertolesi hanno consegnato al comandante un’effigie in ceramica ispica (opera della ceramica Corsini) raffigurante la "Beata Vergine Maria della Tenerezza". I pellegrini hanno infine partecipato alla messa che è stata celebrata nella Basilica di San Pietro e hanno avuto la possibilità varcare la Porta Santa nell’anno del Giubileo.