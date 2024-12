Alex Del Piero l’empolese: ormai qui è di casa. Un campione del mondo a giro per il circondario

Empoli, 5 dicembre 2024 – Avere un calciatore che ha fatto la storia a giro per il circondario non è mai una cosa banale, figurarsi se si parla di Alessandro Del Piero, campione del mondo nel 2006 con la Nazionale e autore di valanghe di gol tra campionati e coppe europee. Una vita dedicata alla “sua” Juventus, ed una seconda vita dedicata a… Empoli: infatti, suo figlio Tobias gioca nell’under 18 degli azzurri, allenato da Francesco Sarlo. Per questo, è possibile trovare “Pinturicchio” a giro per il circondario, come ci spiega l’ex sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni, fan sfegatato della Juventus: “Non sono uno che salta addosso alle celebrità, ma per lui ho dovuto fare un’eccezione: Del Piero è il personaggio che più ha segnato la mia passione per la Juventus, e quando l’ho visto al ristorante ViVa non ho potuto fare a meno di chiedergli una foto insieme, che lui molto gentilmente mi ha concesso. Se volesse venire a visitare Castelfiorentino, sarà il benvenuto: l’Empoli ha una forte affiliazione con la nostra squadra, per cui può contattarmi quando vuole e saremo ben lieti di accoglierlo”.

Già, Del Piero non riesce proprio a fare a meno del calcio, visti anche i recenti rumours per i quali si vorrebbe candidare alla presidenza della Figc. Ma anche un campione come lui, che ha giocato in stadi leggendari, non resiste alla tentazione del calcio di periferia, e infatti settimana scorsa ha fatto visita al campo del Montespertoli, per vedere una partita dei ragazzi classe 2011. Il perchè ce lo spiega il ds della squadra, Fausto Gonnelli: “Verso le 14.30 mi chiama il babbo di un ragazzo che gioca con noi, dicendomi che Del Piero, suo socio in affari, voleva venire a vedere la partita di suo figlio. All’inizio pensavo fosse uno scherzo, ma quando l’ho visto arrivare insieme a lui ho dovuto crederci: non capita tutti i giorni di avere una leggenda del calcio di fronte. Purtroppo era di fretta, ed è dovuto andar via poco dopo, ma mi ha promesso che sarebbe tornato a farsi una foto con la squadra: è stato disponibilissimo e molto gentile con noi”.