Degustazioni e Musica a Montelupo Fiorentino: Street Food con Delizie da Tutta Italia

MONTELUPO FIORENTINO

Delizie da tutta Italia, spettacoli e area giochi per i bambini. Piazza dell’Unione Europea a Montelupo è pronta ad accogliere la nuova edizione dello “Street Food“. Da oggi fino a domenica 17 settembre, infatti, dodici food truck saranno presenti nel cuore della città della ceramica per permettere di assaggiare cannoli e arancini siciliani, hamburger di black angus, hamburger di limousine cento per cento, pesce fritto, pizza fritta napoletana, fagotto di’ chianti, porchetta, patata ripiena gourmet, gnocco fritto artigianale, trippa, lampredotto, specialità Fiorentine e Birre Artigianali. Oltre all’area dedicata alle varie specialità regionali il programma abbina spettacoli e concerti a spazi dedicati alle associazioni del territorio. Stasera e domani gli stend saranno aperti dalle 18, mentre sabato dalle 13 e domenica addirittura dalle 12. Tutte le sere non mancherà l’intrattenimento, a partire dall’esibizione odierna dei ballerini della Dance Project Asd, seguita alle 21:00 dall’80 Trash Party. Domani, oltre all’Art Lab Triboo ecco Marco Bresciani DjSet, mentre sabato nel pomeriggio toccherà all’Md Academy, con alle 21 il MamaLover “Dance History”. Gran finale domenica con l’associazione Move Asd protagonista alle 18 e il Banana Split “Cartoon Cover Band” in serata. La manifestazione è promossa dal comune di Montelupo è organizzata da Food Festival.