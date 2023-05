Degrado alla stazione Giro di vite del questore Scattano sei fogli di via

Nelle ultime due settimane il Questore di Firenze Maurizio Auriemma (nella foto) ha emesso 26 misure di prevenzione con diversi provvedimenti, la maggior parte dei quali allontanando potenziali autori di reati predatori, contro la persona o legati agli stupefacenti. Tra questi provvedimenti sono stati emessi sei fogli di via obbligatorio dal Comune di Castelfiorentino, dove le persone allontanate – si apprende – avrebbero per lo più gravitato e bivaccato intorno alla zona della stazione ferroviaria. I provvedimenti, tutti elaborati dalla divisione polizia anticrimine, hanno interessato persone di età compresa tra i 19 e i 62 anni, la maggior parte delle quali denunciate, anche recentemente. Nei mesi scorsi, lo ricordiamo, le criticità della zona della stazione di Castelfiorentino erano state al centro anche di un appello dei cittadini al sindaco affinché vengano rafforzai i controlli ed i presidi di sicurezza. Il tutto in una lettera dei cittadini preoccupati per l’escalation di violenza ed episodi criminali che da qualche tempo hanno soprattutto come epicentro la stazione. E che stanno condizionando le nostre vite delle gente che si sente in pericolo ad uscire o rientrare la sera. Qualora i sei destinatari delle disposizioni del Questore dovessero violare le prescrizioni, a seguito della loro riscontrata pericolosità sociale, rischiano la reclusione da sei mesi a due anni, e una multa da 8 a 20mila euro.