Degrado al cimitero, l’opposizione all’attacco: : "Vernice scrostata e infiltrazioni, poca manutenzione"

Un intervento di manutenzione sul cimitero di Montespertoli capoluogo. È quel che i consiglieri comunali di Montespertoli di Tutti chiedono all’amministrazione comunale, per un argomento trattato in passato anche in consiglio. L’opposizione lamenta uno stato di scarsa manutenzione in alcuni punti del camposanto, puntando il dito contro la vernice scrostata, le infiltrazioni e i calcinacci caduti

evidenziati in alcuni punti. "Il decoro del cimitero è un segno tangibile del rispetto che una comunità nutre per la propria memoria – hanno fatto sapere in una nota gli esponenti del gruppo di minoranza – chiederemo all’amministrazione

come e quando intende attivarsi in maniera seria

e risolutiva per eliminare il degrado in essere".