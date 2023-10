Defibrillatore rubato nella notte, ritrovato dalla Polfer

Empoli, 20 ottobre 2023 – L'occhio attento di un agente della polizia ferroviaria di Empoli ha notato un soggetto che non aveva nessuna ragione di avere a tracolla un defibrillatore col logo di “Regalami un sorriso”, associazione pratese che in questi anni, grazie alle attività in particolare alle gare podistiche, ha raccolto fondi per acquistare e donare circa 200 macchine salvavita a enti e associazioni del territorio.

Piero Giacomelli, presidente della Ets Regalami un sorriso, è stato contattato e con un rapido giro di telefonate è stato individuato quello mancante: in via del Giglio a Empoli, dove durante la notte era stato rubato l’apparecchio donato al Comune nell’ottobre 2022 insieme al Lions Club empoli.

Espletate le varie formalità legali, la macchina è tornata in possesso dell'associazione che effettuati i necessari controlli tecnici provvederà a rimetterlo a disposizione della comunità.