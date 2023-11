’Declinazioni Femminili’. Un mese dedicato alle donne: "Sono occasioni di riflessione"

Torna al Mmab di Montelupo “Declinazioni Femminili“, la rassegna per le donne con le donne promossa ormai dal 2019 dall’Amministrazione comunale. Quello che è da poco cominciato sarà infatti un mese dedicato interamente all’universo femminile e alle questioni di genere. Il programma di quest’anno prevede un calendario di incontri volti ad affrontare in maniera trasversale i diversi aspetti da molteplici punti di vista; con appuntamenti anche di carattere più culturale che possano avvicinare un pubblico eterogeneo.

Si comincia domani alle 18 con Jennifer Guerra (nella foto) per la presentazione del suo libro “Un’altra donna”. Scrittrice e giornalista, Guerra si orienta soprattutto alla questione di genere e al femminismo. In questo saggio si sofferma sull’essere donna e l’essere altro. Confini storicamente definiti, che nel tempo sono riusciti a farsi un po’ più “leggeri”, ampliandosi e abbracciando nuovi spazi di possibilità. Ripercorrendo ragioni diverse, tratte dall’antropologia, dalla sociologia e così dalla filosofia, Guerra riflette intorno a esse con un piglio polemicamente costruttivo. Andando oltre la biologica definizione di femmina adulta di essere umano, sgretolando visioni patriarcali, si lascia campo libero al divenire e a tutto quello in cui oggi si può autonomamente decidere di identificarsi. Il ciclo di iniziativa proseguirà poi giovedì 16 novembre con la proiezione del film “Primo amore”, in collaborazione con l’Associazione Mignon, per la regia di Matteo Garrone, mentre l’ultimo appuntamento è in programma giovedì 23, quando si terrà la tavola rotonda dal titolo “Il Codice Rosa per il contrasto alla violenza di genere. La rete dei servizi territoriali”.

"La rassegna Declinazioni Femminili vuole proporre occasioni di riflessioni e incontro, ma anche momenti di informazione sulle opportunità presenti sul territorio - spiega l’assessore Stefania Fontanelli –. Negli anni è stato fatto molto per rafforzare la rete territoriale e credo che sia necessario diffondere l’informazione in modo capillare, ascoltando il punto di vista di tutti i soggetti coinvolti". Parallelamente a questo calendario martedì prossimo si terrà una giornata più a carattere culturale, con il convegno dal titolo “Margherita Bandini Datini e il lavoro nascosto delle donne”.