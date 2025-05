Debutto in Spagna. Un progetto inedito: "E la spinta all’AI"

Un altro debutto. Stavolta in Spagna. Protagonista Var Group, Digital Integrator leader per i servizi e le soluzioni digitali, annuncia le business combination con Visualitics Partner Sl (Spagna), focalizzata sulla business analytics e artificial intelligence, e Janus Professional Services, con expertise nella data platform e nella data security.

Le operazioni – spiega una nota : potenziano il suo centro di competenza Data Science, dedicato all’ingegneria del dato e all’intelligenza artificiale, che entra, oggi, nel mercato spagnolo e amplia le competenze nella data integration e nella compliance normativa. Le operazioni, che prevedono l’integrazione delle due realtà nel centro di competenza Data Science, portano un fatturato aggregato di circa 1,5 milioni di euro. Francesca Moriani, Ceo di Var Group, spiega: "In un mondo sempre più centrato sui dati e sull’intelligenza artificiale, continuiamo il nostro percorso di partner per l’evoluzione digitale grazie alla Data Science, integrando nuove competenze che ci permettono di offrire alle imprese soluzioni concrete – spiega –. Le operazioni con Janus Professional Services in Italia e con Visualitics Partners in Spagna costituiscono una parte essenziale di questa strategia, combinando competenze verticali e specializzazioni complementari".

"Continuiamo a fare investimenti per fornire alle aziende risposte immediatamente applicabili, in una dimensione sempre più internazionale – conclude –. Crediamo che la vera innovazione nasca dall’incontro tra intelligenza artificiale, umana e culturale. Solo così possiamo accompagnare gli imprenditori in un’evoluzione, non solo tecnologica, ma anche organizzativa, e profondamente umana. Visualitics Partners, azienda specializzata nella business analytics e artificial intelligence con sede a Madrid, si occupa di raccogliere, elaborare e analizzare i dati aziendali per supportare il processo decisionale e migliorare le performance aziendali.