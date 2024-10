Debutto in Coppa per la Real Cerretese

Debutto in Coppa Italia di Promozione per la Real Cerretese, che stasera alle 20.45 ospita al Palatresi la Ginestra in una sfida inedita. I biancoverdi hanno infatti riposato nella prima giornata del triangolare di primo turno dove la Ginestra venne battuta 2-0 a domicilio nel derby con il Cerbaia. Questa sera a Cerreto Guidi, quindi, i biancorossi di mister Rizzo hanno l’ultima opportunità di conservare ancora qualche piccola chance di qualificazione. Ma non basterà solo vincere, servirà farlo con almeno due reti di scarto. Al contrario, qualsiasi risultato uscirà dal match di stasera i medicei si giocheranno poi il passaggio del turno nella terza ed ultima giornata del gironcino a Cerbaia.

La Real Cerretese arriva dal blitz di Marginone firmato Fedi, che ha permesso agli uomini di Petroni di salire a quota 7 punti e di mantenersi così in scia della capolista Cubino, distante tre lunghezze dopo quattro giornate. Curiosamente quella odierna è solo la seconda sfida interna stagionale per la Real Cerretese, che ha vinto la prima con un sofferto 3-1 ai danni dell’Urbino Taccola. Stessi 7 punti che ha messo in saccoccia la Ginestra, in questo primissimo scorcio di stagione alla sua prima storica apparizione in Promozione. Biancorossi che in trasferta hanno raccolta finora un successo, 1-0 a Massa Valpiana, e un ko, 3-0 domenica scorsa a San Miniato Basso.