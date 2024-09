D’Aversa avverte i suoi: "Niente sentimentalismi. Adesso si azzera tutto"

Oltre venti anni fa, ad inizio millennio, hanno condiviso lo spogliatoio per due stagioni e mezzo tra Ternana e Siena, oggi alle 18.30 all’Unipol Domus di Cagliari si ritroveranno l’uno di fronte all’altro in panchina. Stiamo parlando del tecnico azzurro Roberto D’Aversa e del grande ex Davide Nicola, condottiero dell’ultima storica salvezza in A dell’Empoli, ma passato in estate al Cagliari. Una sfida dal sapore amarcord visto che scenderanno in campo con la maglia rossoblù anche Luperto e Marin, oltre a Piccoli, altri due grandi protagonisti dell’impresa dello scorso 26 maggio.

"Sappiamo che miracolo Davide Nicola ha fatto l’anno scorso, sappiamo però anche che ieri (mercoledì ndr) nonostante l’allenamento fosse a porte chiuse qualcuno è venuto a spiarlo – esordisce D’Aversa –. Quando si va in campo il sentimentalismo non ci deve essere perché loro sicuramente vorranno batterci e noi dovremo avere la stessa volontà, indipendentemente da quello che è stato il passato. E lo dico anche perché sono stato compagno di squadra di Davide Nicola ed è una persona che stimo". L’allenatore azzurro va poi ad analizzare la partita che aspetta i suoi ragazzi. "Quello che si è fatto finora lo dobbiamo già cancellare perché aver fatto bene nelle prime quattro partite non significa che non possiamo avere delle difficoltà nella partita di domani (oggi per chi legge ndr) – prosegue –. Nonostante il risultato pesante infatti fino al 60’, 65’ il Cagliari si è giocato alla pari la partita contro il Napoli. Sappiamo che troveremo un ambiente che spinge molto e che dobbiamo quindi arrivare preparati dal punto di vista fisico, ma soprattutto sotto l’aspetto mentale, perché sarà la partita più difficile di questo avvio, per quello che si è fatto e per quello che troveremo. Dobbiamo esser pronti dal primo minuto, perché sicuramente loro partiranno forte, fino al 95’".

"Affrontiamo una squadra fisica e con qualità – insiste –, dovremo essere bravi affinché gli episodi girino dalla nostra parte, ma per far sì che questo accada, dobbiamo andare in campo alla ricerca della prestazione, sapendo che di fronte avremo una squadra che sotto l’aspetto della determinazione e dell’intensità metterà le stesse armi nostre".

Per quanto riguarda la formazione sarà a disposizione De Sciglio e molto probabilmente Solbakken, mentre oltre a Sazonov (lesione al legamento crociato del ginocchio) non ci sarà neanche Fazzini. "Numericamente perdiamo un giocatore e dispiace soprattutto per l’infortunio, gli auguriamo di rientrare il prima possibile – conclude D’Aversa –, però tutti quanti devono farsi trovare pronti, ci vuole spirito di adattamento anche nel ricoprire più ruoli, ma da questo punto di vista i ragazzi lo stanno dimostrando. Sambia? Pian piano dobbiamo cercare di portarlo a regime e bisogna quindi vedere che minutaggio ha, ma se c’è bisogno lo utilizzeremo: è un giocatore che può ricoprire il ruolo di Gyasi, come altri ruoli, piede invertito, poi lui nasce come centrocampista e ha fatto anche la mezzala. De Sciglio è disponibile e mi auguro che la sua esperienza ci possa essere utile".