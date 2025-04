Dalla Spagna, “Il mio amico è un asino“

EMPOLISi chiude domani la nuova rassegna “Finalmente domenica e..lunedì“, promossa da Giallo Mare Minimal Teatro e dedicata alle famiglie. Alle 17 sul palco del Minimal Teatro a Empoli saliranno l’attrice spagnola Zulima Memba ed Emanuela D’Agostino in “Il mio amico è un asino“, regia di Flavia Valoppi, produzione Florian Metateatro. Questo spettacolo è la storia di un’amicizia, la storia di un viaggio che attraversa luoghi, tempi ed emozioni. Parla di rispetto per la natura, per le relazioni e la diversità. Lindo, l’asino, rappresenta tutti gli animali che ci stanno vicino, che ci aiutano e ci ascoltano, che ci capiscono e che ci mancano quando sono lontani. È metafora di chi è sempre al nostro fianco, è la fedeltà degli esseri viventi, una lezione di vita su quello che la natura (umana e non solo) ci può offrire se solo fossimo capaci di ascoltarla e rispettarla. La drammaturgia è dedicata alla composizione Platero y yo del 1960 per celebrare la bellezza di due talenti artistici quali Mario Castelnuovo Tedesco (musicista) e Juan Ramon Jimenez (Premio Nobel per la Letteratura 1956). Nello spettacolo le filastrocche e le canzoni, cantate anche in spagnolo, sono parte dialogica attiva e integrata nella narrazione (età consigliata 3-8 anni, ingresso gratuito per i bambini e le bambine di famiglie empolesi colpite dall’alluvione del 14 e 15 marzo).