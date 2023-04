Dalla Miosotys al resto del mondo Pioggia di premi e riconoscimenti

Il sogno era quello di entrare nell’olimpo delle accademie di danza nazionali: con oltre dieci riconoscimenti tra borse di studio, medaglie, partecipazioni in tv e premi in denaro ottenuti nell’ultimo mese la Miosotys Dans Academy sta toccando il cielo con un dito. "Tiriamo su talenti da anni, stiamo lavorando per creare un polo artistico e culturale di riferimento sul territorio. Lo spazio c’è – dice la direttrice Katia Mancini – Mancano i soldi". Intanto gli allievi hanno spalancate le porte per il successo. A Danza in Fiera la scuola montelupina ha fatto incetta di premi. L’allievo Yegor Cangiano volerà in Germania per un premio internazionale. Ottimo anche il riscontro al concorso Lion’s Club Boccaccio al teatro del popolo di Castelfiorentino con 11 premi portati a casa. E poi dal concorso internazionale al teatro vespasiano di Rieti, premio al merito a Irene Fontanelli, Giulia Signorini, Rebecca Nuzzi, Marius Chiractu e Andrea Giuntoli.