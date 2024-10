Dal tatami alla scuola Normale. Il talento di Daniele non ha limiti: "La disciplina come pratica"

Sono trentatré gli studenti ammessi al corso ordinario di Chimica alla Scuola Normale Superiore di Pisa sui 250 candidati provenienti da tutta Italia. Tra questi c’è anche l’empolese Daniele Caiulo, fresco di diploma al liceo scientifico Il Pontormo di Empoli indirizzo Scienze applicate. "Per entrare alla Normale si devono superare due prove scritte e successivamente altre due orali e passare gli scritti è stata davvero un enorme gioia – esordisce il 19enne –. Poi, in realtà, quando è uscita la classifica finale in un certo senso ormai me lo sentivo di essere riuscito a entrare, anche perché confrontandomi con gli altri ragazzi sentivo di aver fatto bene anche gli orali". Un risultato di grande prestigio che riempie di orgoglio tanto Daniele quanto la sua famiglia. "Per sostenere le prove ho dovuto studiare tanto durante l’estate, ma alla fine ho raggiunto l’obiettivo che mi ero prefissato – prosegue Caiulo – Quando ho capito che volevo provare ad intraprendere questo percorso? Durante uno stage di una settimana di chimica che ho fatto sempre all’interno della prestigiosa Università pisana, per il quale ho superato un altro test di ammissione, ma molto più semplice (sorride ndr). In quel periodo infatti ho conosciuto diversi ragazzi all’interno dell’Università e ho capito che era la strada che volevo intraprendere anch’io".

Insomma, nonostante la giovane età, Caiulo ha già le idee molto chiare. "La mia passione è per le scienze in generale, mi piace moltissimo sia la fisica che la chimica e la matematica e il percorso di Chimica in Normale è quello che soddisfaceva maggiormente le mie esigenze – spiega il giovane empolese –. Se sono riuscito ad entrare lo devo anche ai professori del liceo, non soltanto quelli della mia classe, ma anche altri che conoscevo e che hanno sempre alimentato la mia volontà, però devo soprattutto ringraziare alcuni ragazzi già studenti della Normale".

A congratularsi con Daniele Caiulo sono anche la società e tutti i suoi compagni dell’Asd Kodokan Empoli, dove da un anno il 19enne pratica judo. Nonostante l’impegno che ha sempre messo nello studio, infatti, l’attività sportiva non è mai mancata. "Io ho praticato per moltissimi anni pallanuoto, che è il mio sport preferito, nell’ultimo anno però ho preferito fare judo – racconta –. E ci tengo a ringraziare sia la società Pallanuoto Empoli che il Kodokan Empoli perché mi hanno sostenuto entrambe e hanno sempre cercato di aiutarmi. I ragazzi del judo mi sono stati molto vicino". Se dal lato sportivo non sono arrivati grandi successi, in quello scolastico Caiulo si è senza dubbio tolto una bella soddisfazione. "Judo l’ho solo praticato in palestra, quindi non so cosa si prova a vincere una gara sul tatami, ma di sicuro essere entrato in una prestigiosa Università come La Normale per me è stato veramente molto importante".

Simone Cioni