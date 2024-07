Dal furto alla rapina . L’uomo fermato dall’agente stava rubando cioccolata

EMPOLI

Emergono maggiori dettagli sulla dinamica del furto avvenuto all’interno del punto vendita Conad di via Tinto di Battifolle sabato scorso, e di cui abbiamo dato notizia ieri su La Nazione. L’uomo fermato dalla poliziotta fuori servizio è un 37enne originario delle isole Mauritius. L’agente che ha sventato il colpo si trovava casualmente all’interno del supermercato ed è intervenuta quando l’uomo ha tentato di guadagnare la fuga dopo una colluttazione con una agente della vigilanza privata. Ma riavvolgiamo il nastro e ripercorriamo le fasi della turbolenta mattinata. Tutto ha avuto inizio intorno alle 11, all’interno del punto vendita che si trova nel centro cittadino. L’uomo che è poi finito nei guai era in compagnia di un’altra persona. I due si aggiravano tra le corsie del minimarket. Ad un certo punto il 37enne ha iniziato a nascondere diversi barattoli di cioccolata all’interno di un zaino. L’azione è stata notata dal vigilante che si è subito avvicinato invitando il 37enne a riporre la merce al proprio posto. Invece di rimettere i prodotti sullo scaffale l’uomo insieme al compagno hanno iniziato a spintonare la guardia giurata, per poi tentare di fuggire dal negozio.

La scena, però, non è sfuggita agli occhi di una poliziotta del commissariato di Empoli che in quel momento si trovata all’interno del punto vendita. L’agente, dopo essersi qualificata, si è prontamente messa all’inseguimento di uno dei due fuggitivi. Dopo una rocambolesca corsa per il centro empolese, durante la quale il presunto complice del 37enne ha fatto perdere le proprie tracce, la poliziotta ha definitivamente fermato l’uomo in via Salvagnoli, a poche centinaia di metri dal punto vendita preso di mira. Lì è stata subito raggiunta dagli agenti delle volanti del commissariato di piazza Gramsci corsi in suo ausilio.

Il cittadino straniero, già noto alle forze di polizia, su disposizione della Procura della Repubblica del tribunale di Firenze, è stato successivamente accompagnato dai poliziotti nel carcere fiorentino di Sollicciano. L’uomo è stato arrestato con l’accusato di rapina in concorso con una persona, che al momento rimane ignota. Le indagini sono tutt’ora in corso per risalire al complice.

i.p.