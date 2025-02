"Dal fontanello ai parchi giochi". Tappa a Marcignana e Pagnana

Marcignana e Pagnana protagonista del fl’ultimo focus sul Piano frazioni e quartieri. "Durante la campagna elettorale ho scritto una lettera ai cittadini di Marcignana promettendo un impegno concreto per recuperare fiducia nella frazione – così il sidnaco Alessio Mantellassi. Oggi lavoriamo per mantenere quegli impegni con interventi realizzabili” ha dichiarato il sindaco Mantellassi. Tra i progetti in corso figurano la realizzazione del fontanello, la sistemazione di via della Nave, l’eliminazione del vecchio deposito idrico e la creazione di un camminamento fino al cimitero. Inoltre, è prevista la costruzione di un nuovo parco giochi per la frazione. L’assessore al Piano per le frazioni e i quartieri, Simone Falorni, ha sottolineato l’attenzione riservata attraverso il finanziamento di opere pubbliche grazie all’avanzo di bilancio: "Realizzeremo due nuove aree gioco, una per ciascuna frazione, e la riasfaltatura di via della Nave. Uno dei primi interventi visibili sarà l’abbattimento della torre idrica di Marcignana. A breve la potatura straordinaria degli alberi di piazza Arno a Pagnana".

Tra le opere previste nel Piano, la sistemazione di piazza Arno a Pagnana nel 2025, con l’installazione di una nuova area giochi, la potatura degli alberi e una maggiore frequenza della pulizia stradale nei mesi autunnali e invernali. Per il 2026 la riqualificazione dell’anfiteatro in muratura con la realizzazione di un murale dedicato. Sempre a Pagnana, nel 2028 verrà realizzato un nuovo parcheggio all’imbocco della frazione, mentre nel 2025 sarà attivato un attraversamento pedonale luminoso in via della Motta, nei pressi della scuola. A Marcignana, la demolizione della torre idrica sarà completata nel 2025. Il fontanello, situato nel parcheggio retrostante il circolo, è già in fase di realizzazione e sarà attivo entro l’anno in corso. La riasfaltatura di via della Nave partirà nel 2025, concentrandosi sul tratto più frequentato della strada. Per via Val d’Elsa, che necessita di un intervento su carreggiata sia e marciapiedi, si dovrà attendere il 2026 o il 2027. Anche il cimitero di Marcignana sarà oggetto di lavori: nel 2026 manutenzione della recinzione e delle facciate retrostanti le cappelle. L’attenzione si estende anche alla manutenzione del verde. Su via Turati si prevede una cura costante degli alberi e la piantumazione di nuove specie in concomitanza con l’arrivo della pista ciclabile dell’Arno, il cui restauro è programmato per il 2027. Sempre nel 2027 la realizzazione di un murale sulla cabina elettrica di via Anna Frank.