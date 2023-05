Dal canto alla pittura, il nuovo Fiore

CASTELFIORENTINO

Oggi allo spazio eventi del Circolo Il Progresso a Castelfiorentino inaugurazione della prima personale di Angelo Fiore (nella foto), tenore di successo approdato alla pittura. Una passione coltivata da autodidatta durante il periodo più buio della pandemia, quando era impossibile esibirsi nei teatri a causa del lockdown. Quasi come se la sua voce, costretta al silenzio, lontana dagli applausi del pubblico e dai rapporti umani, avesse trovato ugualmente il modo di farsi sentire, di trasmettere la propria energia positiva, la propria carica emotiva.

La mostra, dal titolo “Opere senza nome”, è composta da una trentina di opere, finora rimaste entro i confini privati, che amici e conoscenti hanno però convinto Fiore a rendere pubbliche. I primi quadri riflettono in toto le ferite della prima fase del Covid.

"Le emozioni che ho vissuto in quel periodo – ha osservato Angelo Fiore – hanno ispirato le prime opere, come la perdita di un carissimo amico, la persona che tra l’altro mi ha fatto conoscere e apprezzare in molti ambienti". La mostra di Angelo Fiore rimarrà aperta fino a domenica con il seguente orario: oggi dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 20; domani dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20.