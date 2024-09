Dai detriti al pericolo frane: squadre in azione

Il lavoro è proseguito anche nella giornata di ieri; alcuni volontari sono intervenuti su richiesta del Comune in zona Montereggi a Limite, dove ci sono gli scavi archeologici, per uno svuotamento, onde evitare la frana di una delle pareti dello scavo. Per precauzione. Poi c’è stato un lavaggio stradale da detriti, legna e sassi. Non si tirano mai indietro, gli uomini e le donne della Vab. La sezione limitese della Vigilanza Antincendi Boschivi è tra le più attive anche durante le allerte maltempo e spesso sono proprio loro i primi a intervenire. Ma come funziona l’organizzazione della squadra, una volta diramata l’allerta? Lo spiega il responsabile Simone Cutrupi. "Domenica siamo entrati in azione con 3 squadre, sei unità e tre mezzi - dice il volontario - Un pick up e due furgoni adibiti a più servizi, dallo svuotamento al taglio piante, un mezzo che ci è utile su tutti i fronti. Per rispondere a tutte le chiamate di soccorso, abbiamo costruito la squadra con personale ad hoc. Siamo partiti 24 ore prima, dal momento in cui è stata emessa l’allerta su tutti i Comuni dell’Unione dell’Empolese Valdelsa". Via al gruppo whatsapp, dunque, per cercare disponibilità tra gli 80 volontari. "Non essendo un giorno lavorativo è stato più semplice - spiega Cutrupi - e già al primo giro abbiamo messo in piedi il gruppo. Trattiamo le allerte senza guardare ai colori. L’esperienza ci insegna che i danni importanti possono verificarsi anche in codice giallo". A mezzanotte la squadra ha fatto rientro: il peggio era già passato.

Y.C.