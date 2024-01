Da Limite alla conquista d’Italia. Löwengrube continua a espandersi. Sono in arrivo altri dieci locali

Si chiama "Merlata Bloom", ha aperto i battenti il 15 novembre scorso ed è il centro commerciale (green) più grande di Milano. Un’operazione da 400 milioni di euro, con 70mila metri quadrati di retail che guarda a un mix innovativo di funzioni. Tra i 210 spazi commerciali - tra cui 43 concept Food & Beverage - spunta il Löwengrube di Limite sull’Arno. "Si tratta del trentesimo punto vendita aperto sul territorio nazionale, parte di una joint venture nata sei mesi fa con Sal Service, società leader nella promozione, sviluppo e investimento in grandi operazioni immobiliari a carattere prevalentemente commerciale - spiega Pietro Nicastro che insieme a Monica Fantoni nel 2005 ha aperto la birreria bavarese in via Provinciale Limitese, dove oggi ha sede il quartier generale della rete -. Una partnership strategica che ci porterà a 10 nuove aperture in altrettanti centri commerciali, nell’arco di 3 anni".

A Cascina Merlata al momento, a presidiare la nuova location, c’è un wagen, la caratteristica carrozza Löwengrube. "Un’anteprima della birreria più grande che sarà inaugurata entro due mesi e che vedrà impiegati circa 40 operatori". Un nuovo canale di sviluppo, dunque, quello con i centri commerciali a cui la nota stube limitese si è aperta. A Milano, dove la catena di ristoranti-birrerie in stile bavarese era già sbarcata, è stata siglata la nascita della nuova società Löwengrube Shopping Mall, la newco frutto appunto della joint venture tra Löwengrube e Sal Service. A oggi sono circa 600 i dipendenti ma la rete è destinata a crescere. "Nata come birreria familiare 18 anni fa a Limite sull’Arno - ricorda Nicastro - dopo 10 anni di gestione, abbiamo lanciato il franchising. Il covid ci ha fermato, ma siamo ripartiti. Se facciamo fatica a reperire il personale? Stiamo cercando formule innovative per valorizzare il senso di appartenenza nei ragazzi che lavorano con noi. In tanti sono rimasti dalla prima apertura, oggi lavorano con noi ma in ufficio, come manager, grazie a una carriera e a un percorso di crescita che vorremmo promuovere per tutti i nostri punti". Dal nuovo Urban District ToDream di Torino passando per Genova, il Lowengrube, orogoglio limitese in Italia, è pronto a conquistare altre food court, arrivando a un totale di 40 birrerie.

Y.C.