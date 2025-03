Da Bach a Mozart. Ecco il concerto dei quattro corni

EMPOLIProsegue al Teatro Il Momento di Empoli la rassegna musicale “Domeniche in salotto - Aperitivi in concerto al teatro Il Momento“, a cura dell’associazione Il Contrappunto, con il patrocinio del Comune di Empoli e il contributo del Ministero della cultura. L’appuntamento è per domani pomeriggio alle 16.30 con il Quartetto italiano di corni composto da Paolo Faggi, Gianfranco Dini, Andrea Mugnaini e Giacomo Santoni. Dopo il successo del concerto che domenica scorsa ha visto protagonista l’Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli diretta dal Maestro Andrea Mura, fondatore e vicepresidente de Il Contrappunto, stavolta dal palco di via del Giglio verranno proposte musiche di Bach, Händel, Mozart, Rimskij - Korsakov, Bruckner, Debussy, Pottag, Shaw e Morgantini. Il costo dei biglietti è di otto euro intero e di cinque ridotto per Over 65 e Under 18. Ingresso gratuito per persone con disabilità. Per quanto riguarda le formule abbonamento, è ancora possibile sottoscrivere il pacchetto intero due concerti a un costo di quattordici euro (nove euro ridotto). Biglietti e abbonamenti sono acquistabili alla biglietteria del teatro Il Momento il giorno dell’evento: comprendono ingresso al concerto e aperitivo a seguire a cura dell’associazione Noi da Grandi onlus. La rassegna proseguirà fino al 23 marzo, ogni domenica dalle 16.30, con il seguente calendario: “Tra tango e jazz“ è il titolo del concerto che il 16 marzo vedrà sul palco de Il Momento Lorenzo Nocci, sax baritono, Duccio Santi, sax tenore, Iacopo Conte, pianoforte, e Camilla Cantara, percussioni. L’evento conclusivo, con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana nell’ambito del bando Festa della Toscana 2024 e a ingresso gratuito, ospiterà invece il 23 marzo Antonio Di Cristofano, pianoforte, e l’Ensemble dell’Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli, che proporranno musiche di Busoni, Mozart e Händel. Per informazioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo [email protected] oppure chiamare il numero 338 1065260.