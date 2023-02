’Da Bach a Chiambretti’ oggi allo Shalom

Per il quarto appuntamento della stagione concertistica 2023 del Centro studi musicali Ferruccio Busoni torna ad aprirsi il sipario del Teatro Shalom di Empoli, dove stasera alle ore 21 sarà ospite il virtuoso del pianoforte e volto televisivo Andrea Bacchetti, con il suo spettacolo "Da Bach a Chiambretti, quattro secoli di musica in tv". Il pianista genovese è un autentico enfant prodige, tanto da essere notato da figure come Herbert von Karajan, Nikita Magaloff e Luciano Berio. Si forma al Conservatorio di Genova, perfezionandosi con Franco Scala e in composizione con Luciano Berio. Debutta a undici anni con i Solisti Veneti in Sala Verdi a Milano e da allora è ospite fisso dei maggiori festival internazionali, dove viene invitato in qualità di solista, ma anche di camerista. Proficue sono le collaborazioni con Rocco Filippini, il Prazak Quartet, il Quatur Ysaye, il Sestetto Stradivari dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Uto Ughi e Antonella Ruggiero. La discografia di Bacchetti è notevole e affronta i generi più disparati: da Bach, alla musica contemporanea d’autore, fino a qualche incursione in altri repertori. È noto al grande pubblico per le sue numerosissime presenze televisive, iniziate in tenerissima età nelle trasmissioni di Mike Bongiorno come prodigio della tastiera e proseguite in tempi più recenti in qualità di pianista in celebri trasmissioni di Maurizio Costanzo e Piero Chiambretti. Per quanto riguarda il programma del recital "Da Bach a Chiambretti, quattro secoli di musica in tv" saranno eseguite Due preludi e fughe dal Clavicembalo ben temperato di Johann Sebastian Bach, Tre sonate inedite di Domenico Scarlatti, Fantasia in re minore K397 di Wolfgang Amadeus Mozart e Consolazione n.3 in si bemolle maggiore di Franz Liszt. Inoltre spazio a Claude Debussy, Da Children’s corner, The little sheperd, Jimbo’s Lullaby, Harold Arlen, Henry Mancini, Moonriver ed Heitor Villa-Lobos o Polichinelo. Baccheti proporrà infine anche degli arrangiamenti personali di Over the rainbow, Il mio canto libero di Lucio Battisti ed Alan Menken Good help the outcasts. Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 22 febbrai, ancora alle 21 al Teatro Shalom, con Domenico Nordio al violino e Orazio Sciortino al pianoforte.